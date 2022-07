Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen im Schwarzwald, Peterzell) Feuerwehreinsatz nach Brand an einem leerstehenden Wohngebäude

St. Georgen im Schwarzwald, Peterzell (ots)

Zu einem Feuerwehreinsatz ist es am Mittwochnachmittag, gegen 15.50 Uhr, an einem seit längerer Zeit leerstehenden Einfamilienhaus in der Sommerbergstraße gekommen. Ein im ersten Obergeschoss des Hauses vermutlich von Kindern durch das Anbrennen von Papier gelegtes Feuer konnte durch die mit mehreren Fahrzeugen anrückende Feuerwehr schnell gelöscht werden. Anschließend wurde das erheblich verrauchte Gebäude durchlüftet. Wie die bisherigen polizeilichen Ermittlungen ergaben, hielten sich immer wieder Kinder in dem schon seit mehreren Jahren leerstehenden und teils verwahrlosten Haus auf. So möglicherweise auch am Mittwochnachmittag. Die polizeilichen Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern noch an. Der durch den Brand entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Personen kamen nicht zu Schaden.

