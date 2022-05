POL-PB: WhatsApp-Betrüger erbeuten mehr als 3.000 Euro

Paderborn (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Straße Wilhelmshöhe in Paderborn hat sich ein Motorradfahrer am Donnerstagmorgen leichte Verletzungen zugezogen. Der 20-Jährige war gegen 07.30 Uhr mit einer KTM stadteinwärts unterwegs. In entgegengesetzter Richtung befuhr ein 30-Jähriger in einem als Schulbus gekennzeichneten Ford Tourneo die Wilhelmshöhe in Richtung Heinz-Nixdorf-Ring. In dem Achtsitzer saßen drei Kinder im Alter von zehn Jahren. An der durch eine ...

