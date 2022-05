Polizei Paderborn

POL-PB: Motorradfahrer verletzt

Paderborn (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Straße Wilhelmshöhe in Paderborn hat sich ein Motorradfahrer am Donnerstagmorgen leichte Verletzungen zugezogen.

Der 20-Jährige war gegen 07.30 Uhr mit einer KTM stadteinwärts unterwegs. In entgegengesetzter Richtung befuhr ein 30-Jähriger in einem als Schulbus gekennzeichneten Ford Tourneo die Wilhelmshöhe in Richtung Heinz-Nixdorf-Ring. In dem Achtsitzer saßen drei Kinder im Alter von zehn Jahren. An der durch eine Ampel geregelten Kreuzung mit der Bernhard-Hunstig-Straße wollte der Mann nach links abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Motorrad des 20-Jährigen, der zu Boden fiel. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Paderborner Krankenhaus. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der Fahrer des Fords und die drei Kinder blieben unverletzt.

Für die Dauer der Unfall- und Bergungsmaßnahmen waren die Wilhelmshöhe stadteinwärts und die Einfahrt in die Bernhard-Hunstig-Straße kurzzeitig gesperrt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell