Polizei Paderborn

POL-PB: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Paderborn (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend an der Kreuzung des Berliner Rings mit dem Piepenturmweg in Paderborn haben sich zwei Personen leichte Verletzungen zugezogen. Insgesamt waren drei Fahrzeuge beteiligt.

Eine 37-jährige Fahrerin eines Honda war gegen 21.10 Uhr auf dem Berliner Ring in Fahrtrichtung Driburger Straße unterwegs. Als die Ampel der Kreuzung mit dem Piepenturmweg rot zeigte, bremste ein vor ihr fahrender 52-jähriger Mann in einem Opel Astra ab. Das erkannte die Frau zu spät und fuhr auf den Opel auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Astra noch auf einen vor ihm stehenden Audi A6 einer 25-Jährigen geschoben. Rettungswagen brachten den Opelfahrer und die Audifahrerin in Paderborner Krankenhäuser. Der Honda und der Opel Astra konnten nicht mehr weiterfahren und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 9.800 Euro.

