Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Zeugen nach Diebstahl gesucht

Nordhorn (ots)

Während der Abendstunden des Holschenmarktes am Samstag kam es in Nordhorn vor einem Jackengeschäft, an der Einmündung des Gildkamp in die Neuenhauser Straße zu mehreren Diebstählen. Dabei entwendeten die unbekannten Täter zwei Pedelecs der Marke "Corratec" und der Marke "Pegasus" und von einem Dritten Pedelec der Marke "KTM" wurde das Display gestohlen. Die Fahrräder waren an einem Zaun angekettet und wurden offensichtlich unter Anwendung eines besonderen Profiwerkzeuges unauffällig gestohlen. Während des Tatzeitraumes befand sich unmittelbar am Tatort ein Imbissstand im Dauerbetrieb. Der Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei Nordhorn unter 059213090 in Verbindung zu setzen. Seit Beginn der Osterferien wurden im Stadtgebiet von Nordhorn insgesamt 14 E-Bikes/Pedelecs entwendet. Auffällig ist hierbei, dass sowohl doppelt gesicherte Fahrräder als auch solche in der Nähe von anwesenden Personen entwendet worden sind. Die Polizei weist darauf hin, dass derartig hochwertige Räder möglichst mit einem lockpick- bzw. multipickresistenten Schloss, angeschlossen an einem unbeweglichen Gegenstand, gesichert werden sollten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell