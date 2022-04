Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Verkehrsunfall

Papenburg (ots)

Am 26. April um 14.52 Uhr kam es in Papenburg in der Johann-Bunte-Straße zu einem Verkehrsunfall. Die 56-jährige Fahrerin eines Jeep Cherokee fuhr auf der K144 Johann-Bunte-Straße in Richtung Splitting. Aus bislang ungeklärter Ursache kam die 56-Jährige in den Gegenverkehr und stieß mit einer 78-jährigen Fahrerin eines Ford S Max zusammen, welche in entgegengesetzter Richtung fuhr. Die 56-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Der Schaden wird auf etwa 49.000 Euro geschätzt.

