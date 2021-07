Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Zeit: 05.07.2021, 17:00 Uhr - 06.07.2021, 13:00 Uhr Ort: Zweibrücken, Eremitagestraße 3 SV: Ein grauer Skoda-Superb, der entgegen der Fahrtrichtung in Längsaufstellung am Fahrbahnrand geparkt war, wurde von einem bislang unbekannten größeren Fahrzeug an der rechten Seite erheblich beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und ließ einen Schaden von mindestens 3.000 Euro zurück.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Unfallflucht. |pizw

