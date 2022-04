Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Rastdorf - Brand eines Waldstücks

Rastdorf (ots)

Am 26. April gegen 17.53 Uhr kam es in Rastdorf in der Straße Schlenkenmoor zu einem Brand. Dabei geriet aus bislang ungeklärter Ursache auf einer Fläche von etwa 300 qm das Unterholz in einem Waldstück in Brand. Die Feuerwehr Lorup war mit drei Fahrzeugen und zwanzig Einsatzkräften vor Ort. Die Schadenshöhe steht bislang noch nicht fest.

