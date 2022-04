POL-PPRP: Einbrüche in die Kleingartenanlage "Wiesengrund"

Ludwigshafen (ots) - Unbekannte brachen in der Zeit von Donnerstag, 14.04.2022, 15:00 Uhr bis zum Dienstag, 19.04.2022, 07:00 Uhr, die Türen des Gemeindesaals in der Rohrlachstraße auf. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro. Ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen. Wer hat verdächtige Personen am Gemeindehaus festgestellt? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail ...

