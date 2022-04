Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emlichheim - Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Emlichheim (ots)

Zwischen dem 22. und 25. April zerstörten bislang unbekannte Täter im Ölfeld an der Oelstraße in Emlichheim eine Umzäunung eines Ölbohrplatzes sowie einzelne Bäume eines angrenzenden Windschutzstreifens. Holzpfosten der Umzäunung wurden aus der Erde gerissen und Bäume gefällt. Beides wurde durch die Täter in unmittelbarer Nähe zum Bohrplatz im Windschutzstreifen bei einem Lagerfeuer verbrannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Emlichheim unter 05943-92000. Weiter wird darauf hingewiesen, dass ein Lagerfeuer / offenes Feuer in der Öffentlichkeit, mit wenigen Ausnahmen, nicht erlaubt ist und Feuer an einem Gefahrenbereich, wie einem Ölbohrplatz, eine erhebliche Gefahr für alle bedeutet.

