Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Edermünde,tödlicher Verkehrsunfall

Kassel (ots)

Am Samstagmorgen kam es gegen 04:20 Uhr auf der L 3221 bei Edermünde- Besse zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ein PKW befuhr die L 3221 aus Richtung Bundesautobahn 49 kommend in Richtung Edermünde- Besse und kam aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Der PKW überschlug sich und kollidierte mit einem Baum. Hierbei wurde der 20-jährige Fahrer aus Fritzlar schwer verletzt. Die 25-jährige Beifahrerin aus Edermünde verstarb trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle. Ein Sachverständiger ist mit der Erstellung eines Unfallgutachtens beauftragt. Die L 3221 war aufgrund des Unfalles bis 07:30 Uhr voll gesperrt.

Thomas Stumpf

Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell