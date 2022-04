Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Falsche Zivilpolizisten kontrollieren Lkw-Fahrer und stehlen Geld: Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

BAB 7/ Niestetal (Landkreis Kassel):

Zwei unbekannte Männer haben sich am heutigen Donnerstagmorgen auf der A 7 als Zivilpolizisten ausgegeben, einen rumänischen Autotransporter angehalten und den Fahrer sowie seinen Beifahrer kontrolliert. Hierbei erbeuteten die Täter eine Tasche mit Bargeld, die dem Beifahrer gewaltsam aus der Hand gerissen wurde. Der Kasseler Kriminaldauerdienst ermittelt nun wegen Diebstahls sowie Amtsanmaßung und sucht nach Zeugen, die Hinweise auf die falschen Polizeibeamten sowie ihr Auto geben können.

Der Fahrer und Beifahrer des Autotransporters aus Rumänien hatten die Polizei um 11:30 Uhr zum Parkplatz Herkulesblick an der A7 in Richtung Süden gerufen. Wie sie gegenüber den Polizisten angaben, hatte sich zuvor auf der Autobahn hinter der Anschlussstelle Lutterberg ein hellgrauer Audi A 6 Kombi älteren Baujahrs mit deutschen Kennzeichen neben ihren Klein-Lkw gesetzt. Anschließend hatte der Beifahrer die Scheibe heruntergelassen und ihnen mit einem unbekannten Gegenstand Anhaltezeichen gegeben. Der Fahrer des Autotransporters hielt daraufhin auf dem Standstreifen an, wo die beiden Männer an das Fahrzeug herantraten und vorgaben, Polizisten zu sein und eine Verkehrskontrolle durchzuführen. Nachdem sie sich von den Männern die Ausweise zeigen ließen, entdeckten die vermeintlichen Zivilpolizisten die mit Bargeld gefüllte Tasche im Führerhaus und forderten deren Herausgabe. Als der Beifahrer die Tasche festhielt, da ihm bereits Zweifel kamen, riss einer der Täter ihm die Tasche gewaltsam aus der Hand. Danach flüchteten die beiden Unbekannten mit dem Audi über die Autobahn in Richtung Kassel.

Wer Hinweise zur Tat, die Täter oder ihr Fahrzeug geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

