Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannter schlägt Autofahrer ins Gesicht und bricht ihm die Nase: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kaufungen (Landkreis Kassel):

In einem Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung wenden sich die Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei mit einem Zeugenaufruf an die Öffentlichkeit. Der Fall hatte sich am Donnerstag, dem 31. März, gegen 15:15 Uhr, an der Autobahnausfahrt Kassel-Ost ereignet. Ein 57-jähriger Autofahrer aus Hessisch Lichtenau war nach seiner Schilderung zu dieser Zeit an der Anschlussstelle von der A 7 in Richtung Norden abgefahren und hatte sich an der Kreuzung zur B 7 auf der rechten Linksabbiegespur eingeordnet. Als er dort an der roten Ampel stand, habe plötzlich ein Lkw-Fahrer, der rechts neben ihm angehalten hatte, die Fahrertür des Autos aufgerissen und ihm mehrfach ins Gesicht geschlagen. Gleichzeitig soll er dem 57-Jährigen vorgeworfen haben, ihn zuvor auf der Autobahn ausgebremst zu haben. Als die Ampel grün wurde, fuhr der Autofahrer los und brachte sich in Sicherheit. Er hatte durch den Angriff einen Nasenbeinbruch und Gesichtsverletzungen erlitten, die er am gleichen Tag im Krankenhaus behandeln ließ. Die bisherigen Ermittlungen der Polizei führten leider noch nicht zur Identifizierung des unbekannten Täters. Es soll sich um einen ca. 40 Jahre alten und 1,70 bis 1,75 Meter großen Mann mit grauen, dünneren Haaren und gebräuntem Gesicht gehandelt haben, der akzentfrei Deutsch sprach und eine schwarze Arbeitshose sowie eine schwarze Jacke mit einem gelb/roten Logo trug. Er fuhr einen weißen Lkw des Herstellers Mercedes, der einen Aufbau hatte.

Wer Hinweise auf die Tat oder den Täter geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

