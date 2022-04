Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbrecher stehlen weißen VW Golf Kombi aus Kfz-Werkstatt in Vellmar: Kripo erbittet Hinweise

Kassel (ots)

Vellmar (Landkreis Kassel):

Unbekannte haben in der Nacht zum heutigen Mittwoch bei einem Einbruch in eine Kfz-Werkstatt in Vellmar einen weißen VW Golf Kombi gestohlen. Mit dem Fahrzeug ergriffen die Täter letztlich unerkannt die Flucht. Die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die Angaben zu den Tätern oder Hinweise auf den Verbleib des Autos geben können.

Der Einbruch in der Straße "Lange Wender", nahe dem Einkaufszentrum, ereignete sich nach derzeitigem Ermittlungsstand gegen 1:45 Uhr. Die unbekannten Täter waren über ein Rolltor in die Werkstatthalle eingebrochen und hatten sich anschließend auf Beutezug begeben. Neben etwas Kleingeld aus einer Geldkassette erbeuteten die Einbrecher in der Werkstatt den zwei Jahre alten VW Golf Kombi mit den Kennzeichen KS-NE 29. Über das von innen geöffnete Rolltor flüchteten sie mit dem Wagen von dem Gelände in unbekannte Richtung.

Zeugen, die in der vergangenen Nacht Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht haben und den Ermittlern des Kommissariats 21/22 Hinweise auf die Täter oder den Verbleib des gestohlenen Autos geben können, melden sich bitte beim Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel. 0561-9100.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell