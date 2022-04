Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nach Kellereinbruch im Vorderen Westen: Ortung führt zu gestohlenem Mountainbike

Kassel (ots)

Kassel-Nord:

Nachdem einem 38-jährigen Mann am gestrigen Montagnachmittag sein hochwertiges Mountainbike bei einem Kellereinbruch im Vorderen Westen gestohlen wurde, führte ein daran installierter GPS-Tracker am Abend zum Auffinden des Fahrrads in einer Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Kasseler Nordstadt. Polizisten nahmen die 41-jährige Bewohnerin als Tatverdächtige fest und brachten sie zur Dienststelle.

Ereignet hatte sich der Kellereinbruch in einem Mehrfamilienhaus in der Luisenstraße im Zeitraum zwischen 14:00 und 17:30 Uhr. Dort war der Kellerverschlag des 38-jährigen Bewohners aufgebrochen und sein Carbonrad im Wert von ca. 4.000 Euro gestohlen worden. Was die Täter nicht wissen konnten: Das Mountainbike war mit einem versteckten GPS-Tracker ausgestattet, der bis auf wenige Meter genau Standortmeldungen auf dem Handy des Besitzers anzeigte. Nachdem er die Polizei alarmiert hatte, führte das Signal des Senders die Beamten gemeinsam mit dem Opfer zu der Wohnung in dem Mehrparteienhaus in der Holländischen Straße. Dort öffnete die 41-jährige Bewohnerin den Polizisten des Reviers Mitte, die das gestohlene Rad im Badezimmer der Wohnung fanden. Der glückliche Fahrradbesitzer wird das sichergestellte Mountainbike nach erfolgter Spurensicherung wieder in Empfang nehmen können. Ob die Tatverdächtige alleine agierte oder es noch Komplizen gibt, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen, die bei der EG 4 der Regionalen Ermittlungsgruppe geführt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell