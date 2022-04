POL-KS: Beginn der Motorradsaison: Polizei Nordhessen mit Appell und Tipps

Kassel (ots) - Kassel-Wesertor: Unbekannte haben in der Nacht von Freitag auf Samstag an der Kasseler Schlagd mehrere Hakenkreuze und die Buchstabenkombinationen "SS", "SA" und "Z" auf den Gehweg an der Uferpromenade, an zwei geparkte Autos und an ein Werbeschild gesprüht. Der Gesamtsachschaden summiert sich nach ersten Schätzungen auf mehrere Tausend Euro. Die ...

mehr