Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: 13 Autos in Lönsstraße zerkratzt: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Fasanenhof:

Zu einer Serie von Sachbeschädigungen an geparkten Autos ist es am gestrigen Montagnachmittag in der Lönsstraße im Kasseler Stadtteil Fasanenhof gekommen. An insgesamt 13 Fahrzeugen hatten unbekannte Täter im kurzen Zeitraum zwischen 17:08 Uhr und 17:25 Uhr mit einem spitzen Gegenstand den Lack zerkratzt. Der Gesamtsachschaden summiert sich nach ersten Schätzungen auf mehrere Tausend Euro. Die Kasseler Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Wie die zur Anzeigenaufnahme eingesetzte Streife des Polizeireviers Nord berichtet, hatte sie ein betroffener Autobesitzer am späten Nachmittag gerufen. Nahezu alle in der Lönsstraße geparkten Pkw unterschiedlicher Hersteller wurden beschädigt. Die Täter zerkratzten die Autos offenbar im Vorbeigehen, denn die teils tiefen Kratzer im Lack befanden sich jeweils auf der rechten, dem Gehweg zugewandten Fahrzeugseite. Mithilfe mehrerer Autobesitzer vor Ort konnten die Polizisten die Tatzeit entsprechend eingrenzen. Von den unbekannten Tätern fehlt bislang jede Spur.

Die weiteren Ermittlungen wegen der Serie werden bei der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Polizei.

