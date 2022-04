POL-KS: Einbruch in Reihenhaus im Herwigsmühlenweg: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots) - Kaufungen (Landkreis Kassel): In einem Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung wenden sich die Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei mit einem Zeugenaufruf an die Öffentlichkeit. Der Fall hatte sich am Donnerstag, dem 31. März, gegen 15:15 Uhr, an der Autobahnausfahrt Kassel-Ost ereignet. Ein 57-jähriger Autofahrer aus ...

mehr