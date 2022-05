POL-PB: Erneut erfolgreicher Betrug per WhatsApp

Delbrück-Ostenland (ots) - Im Zeitraum zwischen Montag, 02.05.2022, 16:30 Uhr und Dienstag, 03.05.2022 06:30 Uhr brachen Unbekannte in einen Kindergarten im Reksweg in Delbrück-Ostenland ein. Der oder die Täter gelangten durch ein eingeschlagenes Fenster in das Gebäude. Anschließend wurden in allen Räumen sämtliche Schränke und Schubladen durchwühlt. Der oder die Einbrecher nahmen geringe Mengen Bargeld mit, bevor sie vermutlich durch das zuvor eingeschlagene ...

mehr