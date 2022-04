POL-PPKO: Fünf Kupfertafeln auf dem Koblenzer Hauptfriedhof entwendet... Die Polizei sucht Zeugen...

Koblenz-Stadt (ots) - Am Freitagnachmittag, 01.04.2022, wurde durch die Polizeiinspektion Koblenz 1 ein Fahrrad der Marke Wheeler, welches an der Bushaltestelle "Overbergplatz" abgestellt wurde, sichergestellt. Ein möglicher Eigentümer wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Koblenz 1 mit einem entsprechende Eigentumsnachweis zu melden. Telefon 0261-1032510 Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Koblenz ...

