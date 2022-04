POL-PPKO: Fahrrad gefunden - Besitzer gesucht

Koblenz (ots) - Im Verlauf des gestrigen Mittwochs wurden auf einem Parkplatz in der Beatusstraße, gegenüber der dortigen Berufsschule, an mehreren Fahrzeugen die Reifen zerstochen. Die Polizeiinspektion Koblenz 1 bittet um Zeugenhinweise unter 0261/103-2510 oder PIKoblenz1@polizei.rlp.de. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Koblenz Pressestelle POI'in Violetta Heinrich Telefon: 0261-103-2013 E-Mail: ...

mehr