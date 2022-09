Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Reiningen: Frau von Hund gebissen; Soltau: Einbrecher erbeuten Bargeld; Uetzingen: 17-Jähriger stürzt mit Fahrrad; Walsrode: Einbrüche in Betriebe

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 15.09.2022 Nr. 1

13.09 / Frau von Hund gebissen

Reiningen: Am Dienstagnachmittag wurde eine Frau in Reiningen durch einen Hundebiss verletzt. Das 62jährige Opfer hielt sich nach eigenen Angaben vor einer Umzäunung eines Hofes auf, als ein Hund höher sprang, als die Umzäunung war und zuschnappte. Die Frau wurde dabei nicht unerheblich am Ohr verletzt, begab sich zu ihrem Pkw und fuhr nach Wietzendorf, wo die Wunde versorgt wurde. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein und informierte die Gemeinde sowie das Veterinäramt.

14.09 / Einbrecher erbeuten Bargeld

Soltau: Unbekannte drangen in der Nacht zu Mittwoch gewaltsam in einen Betrieb an der Bergstraße ein und entwendeten eine vierstellige Summe Bargeld. Hinweise zum Geschehen nimmt die Polizei Soltau unter 05191/93800 entgegen.

14.09 / 17-Jähriger stürzt mit Fahrrad

Uetzingen: Ein 17jähriger Fahrradfahrer stürzte nach eigenen Angaben am Mittwochnachmittag auf der Strecke Bomlitz - Walsrode aufgrund eines Fahrfehlers und verletzte sich dabei schwer. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

13.09 / Einbrüche in Betriebe

Walsrode: Unbekannte versuchten in der Nacht zu Dienstag zunächst erfolglos über ein Fenster in ein Geschäft an der Moorstraße einzubrechen. Im Anschluss öffneten sie gewaltsam eine elektrische Schiebetür, gelangten in den Innenraum und durchsuchten ihn. Es wurden etwa 300 Euro Bargeld entwendet. Bei einem weiteren Betrieb an der Moorstraße hielten Tür und Fenster stand, sodass es den Tätern nicht gelang, in den Innenraum vorzudringen. Auch an der Neuen Straße waren sie aktiv: Sie zerstörten den Glaseinsatz einer Nebentür, gelangten in das Objekt und öffneten Türen und Schubladen. Entwendet wurde nichts. Hinweise zu den Taten nimmt der Zentrale Kriminaldienst in Soltau unter 05191/93800 entgegen.

13.09 / Fahrrad von Träger gestohlen

Bad Fallingbostel: Am frühen Dienstagmorgen, zwischen 04.30 und 08.30 Uhr entwendeten Unbekannte am Kirchplatz vom Dachgepäckträger eines Pkw aus München ein E-Bike. Der Schaden wird auf rund 1.700 Euro geschätzt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Bad Fallingbostel unter 05162/9720.

13.09 / Fahrraddieb gefasst

Soltau: Die Polizei nahm am Dienstagabend einen vermeintlichen Fahrraddieb fest, der zuvor versucht hatte, an einer Gaststätte an der Straße Am Güterbahnhof ein Fahrrad zu stehlen. Das Fahrrad war durch einen sogenannten Kick Lock gesichert, wodurch der Besitzer auf das Geschehen aufmerksam wurde. Der Täter flüchtete und konnte im Rahmen der Fahndung von der Polizei angetroffen und dingfest gemacht werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 27jährige Fallingbosteler wieder entlassen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell