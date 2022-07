POL-HR: Borken: Oranges E-Lastenrad gestohlen

Homberg (ots) - Frielendorf Versuchter Pkw-Diebstahl Tatzeit: 02.07.2022, 03:35 Uhr Am frühen Samstagmorgen versuchten unbekannte Täter zwei Pkws im Hanseweg zu stehlen. Die Täter begaben sich auf ein Privatgrundstück und gelangten dort in die vermutlich nicht verschlossenen Pkws. Hier versuchten sie die Pkw, einen Opel Insignia und einen Mazda, zu starten, indem sie an den Kabeln im Bereich des Zündschlosses ...

