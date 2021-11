Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Versuchter Einbruchdiebstahl mit umfangreichen Suchmaßnahmen

Northeim (ots)

37181 Hardegsen, OT Hevensen, Lindenstraße, Freitag, 12.11.2021, 23:36 Uhr bis Samstag, 13.11.2021, ca. 10:00 Uhr

Hevensen (mt)- In der Nacht zu Samstag, 13. November, ist es im Hardegser Ortsteil Hevensen zu einem mutmaßlichen Einbruchsversuch in einen landwirtschaftlichen Betrieb gekommen. Die eingesetzten Beamten konnten vor Ort einen Tatverdächtigen feststellen, der jedoch floh. Bei der Verfolgung ging eine Dienstwaffe verloren, die bisher auch nach umfangreichen Suchmaßnahmen nicht aufgefunden werden konnte. Anwohnerinnen und Anwohner werden geben, die Dienstwaffe bei Auffinden am Ort zu belassen und umgehend die Polizei zu informieren.

Kurz vor Mitternacht informierten Anwohner der Lindenstraße in Hevensen die Polizei über einen Mann, der sich im Bereich einer naheliegenden Scheune aufhält, um dort möglicherweise Gegenstände zu entwenden. Als der Bewegungsmelder einsetzte, floh dieser vom Grundstück, wurde dann aber von den eingesetzten Polizeibeamten in einem angrenzenden Kleingartenbereich festgestellt. Einer der Polizeibeamten sprach den Mann daraufhin an und zog seine Dienstwaffe. Der Verdächtige flüchtete, so dass der Polizist die Verfolgung aufnahm. Der Mann konnte jedoch in unbekannte Richtung fliehen. Bei der Verfolgung ging schließlich die Dienstwaffe verloren, die auch nach umfangreichen Suchmaßnahmen mehrerer Funkstreifenwagenbesatzungen sowie Fremdkräfte bisher nicht gefunden werden konnte.

Sollten Anwohnerinnen und Anwohner die Dienstwaffe finden, wird darum gebeten, sich umgehend unter Telefon 05551/7005-0 zu melden.

