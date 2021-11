Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht auf dem Kundenparkplatz des Rewe-Marktes

Uslar (ots)

Am Dienstag, 09.11.2021, oder Mittwoch, 10.11.2021, in der Zeit zwischen 13:30 Uhr und 22:15 Uhr, wurde auf dem Kundenparkplatz des Rewe-Marktes in der Wiesenstraße in Uslar ein blauer Kleinwagen, Renault Clio, beschädigt. Ein anderer Fahrzeugführer wird beim Ein- oder Ausparken den hinteren linken Radlauf des Pkw der Geschädigten berührt haben. Es handelt sich um einen Lackschaden in Höhe von ca. 1.000,- EUR. Da es sich um einen oberflächlichen Schaden handelt, wird davon ausgegangen, dass der Verursacher die Berührung evtl. nicht bemerkt hat. Hinweise werden durch die Polizei Uslar entgegen genommen. Telefon: 05571-926000

