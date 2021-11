Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Jagdwilderei -Verstoß gegen das Tierschutzgesetz

Bad Gandersheim (ots)

Ort: 37581 Bad Gandersheim, Waldgebiet östlich der Ortschaft Dankelsheim. Zeit:1. Nacht vom 4. auf 5.November 2021 2. Nacht vom 10. auf 11. November 2021

An den o.g. Folgetagen wurden im Waldgebiet östlich der Ortschaft Dankelsheim durch die Anzeigenerstatterin, die für dieses Gebiet die Jagdberechtigung hat, bei der täglichen Begehung des Bereiches, zwei angeschossene Rehe, eines davon ein Rehkitz, aufgefunden. Das Reh mußte am Fundort durch die Jagdberechtigte waidgerecht von seinen Qualen erlöst werden, da es durch den Wilderer schwer verletzt am Ort liegengelassen wurde. Offensichtlich wurden die Schüsse auf die Tiere mit einer, für die Jagd ungeeigneten,kleinkalibrigen Waffe, ausgeführt.

Personen, die in dem genannten Bereich Beobachtungen, die mit diesen Vorgängen in Zusammenhang stehen könnten, gemacht haben, werden gebeten, sich an das PK Bad Gandersheim (Tel: 05382-919200) oder eine andere Polizeidienststelle zu wenden.(JUN)

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell