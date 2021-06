Polizei Duisburg

POL-DU: Overbruch: Trickdiebe stehlen Schmuck

Duisburg (ots)

Eine Trickdiebin hat gemeinsam mit einem Komplizen eine 90-Jährige am Mittwoch (16. Juni) gegen 14 Uhr um ihren Schmuck gebracht. Die Unbekannte hatte an der Wohnungstür der Seniorin auf der Herzogstraße geklingelt und sich als Pflegekraft ausgegeben. Gemeinsam seien sie ins Wohnzimmer gegangen und haben sich unterhalten, berichtete die Duisburgerin. Als die ältere Dame dann eine männliche Stimme in ihrer Wohnung hörte, sei die Trickdiebin plötzlich aufgestanden und geflüchtet. Einige Minuten später bemerkte die 90-Jährige, dass eine Perlenkette fehlt.

