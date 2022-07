Polizei Homberg

POL-HR: Frielendorf: Unbekannte Täter versuchen Pkws zu stehlen

Homberg (ots)

Frielendorf

Versuchter Pkw-Diebstahl Tatzeit: 02.07.2022, 03:35 Uhr Am frühen Samstagmorgen versuchten unbekannte Täter zwei Pkws im Hanseweg zu stehlen. Die Täter begaben sich auf ein Privatgrundstück und gelangten dort in die vermutlich nicht verschlossenen Pkws. Hier versuchten sie die Pkw, einen Opel Insignia und einen Mazda, zu starten, indem sie an den Kabeln im Bereich des Zündschlosses manipulierten. Offensichtlich gelang es ihnen nicht, die Pkw zu starten. Die Täter flüchteten anschließend vom Tatort. Ein Zeuge hatte in der Nacht drei Personen beobachtet, welche in abgestellte Pkws geleuchtet hatten. An den Pkws entstanden jeweils 300,- Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell