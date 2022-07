Polizei Homberg

POL-HR: Edermünde-Haldorf: Jugendlicher Täter stiehlt Pedelec

Homberg (ots)

Edermünde-Haldorf

Diebstahl eines Pedelecs Tatzeit: 30.06.2022, 16:50 Uhr Gestern Nachmittag stahl ein unbekannter männlicher Täter ein Pedelec, welches an einer Hauswand "In den Haldorfer Wiesen" angelehnt war. Der Täter begab sich zu dem Wohnhaus, an welchem das Pedelec angelehnt war, und stahl das schwarz/rote Rad der Marke Centurion. Mit dem Rad flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Von dem Täter liegt folgende Beschreibung vor: Er ist ca. 16 Jahre alt und hat dunkle längere Haare. Zur Tatzeit trug er ein schwarzes T-Shirt und eine dunkle Dreiviertelhose. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell