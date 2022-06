Polizei Homberg

POL-HR: Neuental-Bischhausen: Einbrecher stehlen Bargeld aus Firma

Homberg (ots)

Neuental-Bischhausen

Einbruch in Firmengebäude Tatzeit: 27.06.2022, 23:30 Uhr - 28.06.2022, 07:15 Uhr In der vergangenen Nacht brachen unbekannte Täter in die Räume einer Landtechnik-Firma in der Bischhäuser Straße ein und stahlen Bargeld. Die Täter überstiegen einen Zaun zum Firmengelände und brachen anschließend ein Fenster zu den Büroräumen auf. Nachdem sie durch das aufgebrochene Fenster in das Gebäude eingestiegen waren durchsuchten sie mehrere Räume und öffneten Schränke. Bargeld, welches sie im Bürobereich und in einem zuvor aufgebrochenen Metallschrank fanden, stahlen die Täter. Der angerichtete Sachschaden beträgt 1.000,- Euro. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

