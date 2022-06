Polizei Homberg

POL-HR: Edermünde-Holzhausen: Kraftstoff aus Lkw gestohlen

Homberg (ots)

Edermünde Holzhausen

Kraftstoffdiebstahl aus Lkw Tatzeit: 24.06.2022, 17:00 Uhr bis 27.06.2022, 00:30 Uhr Am vergangenen Wochenende stahlen unbekannte Täter ca. 700 Liter Dieselkraftstoff aus einem geparkten Lkw in der Frankfurter Straße. Die Täter begaben sich zu dem geparkten Lkw und stahlen den Kraftstoff auf nicht bekannte Weise. Sachschaden entstand keiner. An einem zweiten Lkw an der gleichen Örtlichkeit wurde ebenfalls versucht Kraftstoff zu stehlen, die Tätern hatten jedoch keinen Erfolg. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell