Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH - Heiligenhafen

Seniorinnen im Supermarkt abgelenkt und bestohlen - Zeugen gesucht

Lübeck (ots)

Am Dienstagvormittag, 22.03.2022, kam es in Heiligenhafen in zwei Supermärkten kurz hintereinander zu Diebstählen zum Nachteil von insgesamt drei Kunden. Die Opfer waren zuvor gezielt angesprochen und dadurch abgelenkt worden. Die Taten wurden offenbar gemeinschaftlich begangen und es besteht vermutlich ein Tatzusammenhang.

Gegen 10.30 Uhr befanden sich die Geschädigten, eine 71-jährige Frau und ihre 92-jährige Mutter, in einem Supermarkt im Sundweg. Die Handtaschen der späteren Opfer befanden sich dabei in einem Einkaufswagen. Während des Einkaufens wurden beide Frauen von einer männlichen Person angesprochen und in ein Gespräch verwickelt, so dass sie den Einkaufswagen für diesen Moment nicht mehr im Blick hatten. Als die beiden Geschädigten anschließend an der Kasse standen, wurde zeitgleich von einer anderen Kundin ein im Geschäft aufgefundenes Portmonee abgegeben.

Es stellte sich heraus, dass es sich hierbei um das Portmonee der 71-jährigen Tochter handelte, die entsprechend überrascht war und feststellte, dass das gesamte Bargeld fehlte. Die 92-jährige Mutter stellte nun ebenfalls das Fehlen ihres Portmonees aus der Handtasche fest. Es ist davon auszugehen, dass die Tat begangen wurden, als die Geschädigten durch das Gespräch mit dem unbekannten Mann kurz abgelenkt waren. Bei dieser Person handelte es sich um einen ca. 40 - 50 Jahre alten Mann, der ca. 1,70 m groß und von normaler Statur war und ein osteuropäisches Aussehen hatte.

Kurze Zeit später kam es in einem benachbarten Supermarkt in der Straße Tollbrettkoppel zu einem sehr ähnlichen Vorfall. Ein älteres Ehepaar (81 und 82 Jahre alt) hielt sich im Zeitraum von ca. 10.50 Uhr bis ca. 11.00 Uhr in dem Supermarkt auf. Hier wurde die Frau in der Gemüseabteilung zunächst von einer männlichen Person angesprochen und ebenfalls in ein Gespräch verwickelt, bei dem auch ein zweiter unbekannter Mann hinter ihr anwesend war. Im weiteren Verlauf ließ einer der Männer, augenscheinlich aus Versehen, mehrere Waren aus einem Regal auf den Boden fallen.

Die hilfsbereite 81-Jährige half daraufhin beim Aufsammeln und begab sich danach mit ihrem Mann nichtsahnend zur Kasse, wo sie den Diebstahl ihres Portmonees aus ihrer mitgeführten Einkaufstasche feststellte.

Der Mann, der die Geschädigte ansprach, soll Ende 50 und von eher kleiner Statur gewesen sein. Die Person hatte dunkle, nach hinten gekämmte Harre, ein osteuropäisches Erscheinungsbild und war grau gekleidet. Auffälliges Merkmal bei dieser Person war das einseitige Hinken.

Aufgrund der sich gleichenden Begehungsweisen wird bei den weiteren Ermittlungen der Polizei in Heiligenhafen auch geprüft, ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten besteht. In diesem Zusammenhang wird gebeten, ähnliche Fälle, soweit noch nicht geschehen, bei der Polizei anzuzeigen. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Heiligenhafen unter der Telefonnummer 04362 - 50370 entgegen.

Die Polizei weist nochmals darauf hin, dass Geldbörsen, Handys oder sonstige Wertgegenstände wenn möglich in einer verschließbaren Jackeninnentasche getragen werden sollten. Auch im Supermarkt sollten Handtaschen verschlossen vor dem Körper getragen und nicht unbeaufsichtigt im Einkaufswagen abgelegt werden. Weitere Präventionshinweise gibt es kostenlos unter www.polizei-beratung.de .

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell