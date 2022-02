Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Zeugenaufruf nach Straßenverkehrsgefährdung

Edenkoben (ots)

Am 20.02.2022 befuhr der 32-jährige VW-Fahrer gegen 17:10 Uhr die L512 von Maikammer Richtung Edenkoben. Im Kurvenbereich wurde der 32-Jährige im Überholverbot von einem PKW BMW überholt. Während des Überholvorgangs kam es hierbei beinahe zur Kollision mit einem entgegenkommenden PKW. Der BMW-Fahrer konnte gerade noch wieder einscheren, hierbei konnte der 32-jährige VW- Fahrer eine Kollision nur durch eine Vollbremsung verhindern. Der PKW BMW konnte im Rahmen der Fahndung in Edenkoben in der Weinstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Auf den 22-jährigen Fahrer wird nun ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung zukommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 in Verbindung zu setzen. Hier sind insbesondere etwaige durch das Fahrmanöver gefährdete Personen für die polizeilichen Ermittlungen von Interesse.

