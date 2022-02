Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: "Dachhaie" unterwegs

Rohrbach (ots)

Zu einem Schaden von 5000 Euro kam es in der Zeit zwischen dem 14.02. bis 19.02.2022, nachdem sogenannte "Dachhaie" bei einer Rohrbacher Familie defekte Ziegeln reparieren wollten. Letztlich wurden die Arbeiten dilettantisch durchgeführt und die angeblichen Arbeiter forderten immer mehr Geld. Aus diesem Grund wurde am Samstagmorgen die Polizei verständigt. Die vor Ort angetroffenen "Mitarbeiter", die auch bereits polizeilich bekannt waren, erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Betrugs. Die Polizei warnt ausdrücklich vor Geschäften an der Haustür.

