Lübeck (ots) - Am vergangenen Wochenende brach in den Räumlichkeiten eines Gymnasiums in Lübeck St. Lorenz ein Feuer aus. Die Spuren des Brandes wurden erst am Sonntagabend (20.03.2022) festgestellt. Es entstand nicht unerheblicher Gebäudeschaden. Beamte der Lübecker Kriminalpolizei ermitteln wegen des Verdachts der Brandstiftung und suchen Zeugen, die Hinweise ...

