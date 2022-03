Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-Innenstadt

Verkehrskontrollen in der Willy-Brandt-Allee

Lübeck (ots)

Am Dienstagmorgen (22.03.) überprüften Beamtinnen und Beamte des 1. Polizeireviers diverse Fahrzeuge. Im Fokus standen dabei die Kontrolle der Gurtpflicht sowie die verbotswidrige Nutzung elektronischer Geräte.

Die Kontrollstelle wurde an der Zufahrt zu den Media Docks in der Willy-Brandt-Allee eingerichtet. In der Zeit zwischen 07:50 Uhr und 09:30 Uhr kontrollierten die Einsatzkräfte gezielt den Fahrzeugverkehr in beide Fahrtrichtungen. Insgesamt mussten 15 Ordnungswidrigkeiten festgestellt werden. Unter anderem war in sieben Fällen der Sicherheitsgurt nicht angelegt und sechs Verkehrsteilnehmende telefonierten während der Fahrt mit dem Mobiltelefon.

In zwei Fällen missachteten Radfahrende das Rotlicht, was durch die eingesetzten Vorposten beobachtet wurde. Der Verstoß wird mit mindestens 60 Euro und einem Punkt im Verkehrszentralregister geahndet.

Positiv anzumerken ist, dass die Ausrüstung der kontrollierten Fahrzeuge den Anforderungen der Straßenverkehrszulassungsordnung entsprach und die erforderlichen Papiere mitgeführt wurden.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell