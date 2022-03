Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck - St. Gertrud

Acht Fahrzeuge durch Unbekannte zerkratzt

Lübeck (ots)

In der Nacht zu Sonntag, 20.03.2022, wurden in Lübeck St. Gertrud insgesamt acht am Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge zerkratzt. Die Polizei prüft einen Zusammenhang der Taten und ermittelt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung in mehreren Fällen.

Gegen 15.30 Uhr meldete sich der erste Geschädigte aufgrund der Sachbeschädigung an seinem PKW bei der Polizei, im Zuge der folgenden Ermittlungen vor Ort wurden am Sonntagnachmittag in der Luisenstraße weitere sieben Fahrzeuge festgestellt, bei denen jeweils die Beifahrerseite mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt war. Die Höhe des Gesamtsachschadens steht noch nicht fest.

Vor dem Hintergrund der laufenden Ermittlungen sucht die Polizei Zeugen, die im Tatzeitraum von Samstag, 19.03.2022, 22.00 Uhr, bis Sonntag, 20.03.2021, 15.30 Uhr, verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Luisenstraße beobachtet haben.

Sachdienliche Hinweise werden unter der zentralen Telefonnummer 0451-131-0 entgegengenommen.

