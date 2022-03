Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Polizei ermittelt Unfallflüchtige dank aufmerksamer Zeugin (01.03.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einen Unfall verursacht hat eine Autofahrerin am Dienstag gegen 15 Uhr auf der Landesstraße 181 zwischen Villingen und Mönchweiler. Eine 68-jährige VW Fahrerin fuhr in Richtung Mönchweiler und geriet auf die Gegenfahrbahn, wo ihr ein 65-Jähriger mit einem Ssangyong entgegenkam. Der Mann wich nach rechts und konnte so einen Zusammenstoß vermeiden, beschädigte dabei aber sein Auto vorne rechts. Die Unfallverursacherin setzte die Fahrt fort, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro zu kümmern. Eine weitere Autofahrerin, die den Vorfall beobachtete, notierte sich geistesgegenwärtig das Kennzeichen des VW. Die Polizei konnte so die 68-Jährige schnell ermitteln, die nun mit einer Strafanzeige wegen Unfallflucht rechnen muss.

