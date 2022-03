Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wehingen, Lkr. Tuttlingen) Außenspiegel eines abgestellten Lastwagens abgefahren (01.03.2022)

Wehingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

Am Dienstagmittag, in der Zeit von 12.00 bis 12.30 Uhr, ist ein Unbekannter in der Neßlerstraße zu dicht an einem dort abgestellten Lastwagen vorbeigefahren und hat so den linken Außenspiegel des Lasters beschädigt. Anschließend fuhr der Unbekannte weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. An dem Außenspiegel des Lastwagens entstand bei dem Unfall Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt die Polizei Wehingen (07426 1240) entgegen.

