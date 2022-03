Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Schlägerei am helllichten Tag

Polizei sucht Zeugen (27.02.2022)

St. Georgen (ots)

Am Sonntag gegen 15 Uhr ist es auf der Straße "Am Markt" zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Syrern gekommen. Ein 35-Jähriger geriet mit drei anderen Männern im Alter zwischen 26 und 36 Jahren in einen Streit, der in einer Schlägerei endete. Dabei erlitt der 35-Jährige erhebliche Verletzungen. Ein Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik. Die Polizei sucht nun Zeugen zu dieser Auseinandersetzung da sich die Beteiligten untereinander beschuldigen, jeweils den Streit und die darauf folgende Schlägerei angezettelt zu haben. Personen, die etwas von dem Vorfall mitbekommen haben werden gebeten, sich als Zeugen bei der Polizei in St. Georgen, Telefon 07724 94950-0, zu melden.

