POL-KN: (Rielasingen-Worblingen, Lkr. Konstanz) Seniorin mit WhatsApp-Masche abgezockt (28.02.22)

Rielasingen-Worblingen (ots)

Eine 68-Jährige ist am Montagmittag Opfer einer neueren Betrugsmasche geworden. Sie erhielt über einen Messengerdienst eine Nachricht, die angeblich von ihrer Tochter war. Mit der Behauptung, dass sie ein neues Handy habe, täuschte die angebliche Tochter die Seniorin und bat um Überweisung eines Geldbetrages. In gutem Glauben überwies die 68-Jährige daraufhin eine vierstellige Summe an eine mitgeschickte Bankverbindung. Erst nachdem sie weitere Nachrichten erhielt wurde sie misstrauisch und rief ihre Tochter an.

Die Betrugsvariante über falsche WhatsApp Nachrichten ist eine weitere Masche, mit der Betrüger versuchen, an das Vermögen ihrer Opfer zu gelangen. Die Polizei warnt, bei Nachrichten von unbekannten Nummern besonders wachsam zu sein und immer zunächst mit dem angeblich auf Hilfe angewiesenen Familienmitglied direkt Kontakt aufzunehmen. Hinweise und Verhaltenstipps gibt es bei jeder Polizeidienststelle und unter www.polizei-beratung.de.

