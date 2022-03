Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Einbruch in Pizza- und Kebap-Imbiss in der Gartenstraße (28.02./01.03.2022)

Tuttlingen (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag sind unbekannte Täter in einen Pizza- und Kebap-Imbiss in der Gartenstraße eingebrochen. Gewaltsam öffneten die Unbekannten ein vorhandenes Verkaufsfenster und gelangten so in das Innere des Imbisses. Über eine vorhandene Fluchttür verließen die Einbrecher den Imbiss wieder. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Die Polizei Tuttlingen (07461 941-0) ermittelt nun wegen des begangenen Einbruchs und bittet um sachdienliche Hinweise.

