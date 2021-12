Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl eines hochwertigen Herrenfahrrads

Unkel (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 08.12.2021 und dem 18.12.2021 kam es zum Diebstahl eines hochwertigen Herrenrades in Unkel. Der unbekannte Täter verschaffte sich in bis jetzt ungeklärter Weise Zutritt zu einer Tiefgarage in der Frankfurter Straße und entwendete dort ein grün-/ schwarzes Herrenfahrrad der Marke Cannondale. Der Schaden beläuft sich auf ungefähr 3.500EUR.

Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Linz/Rhein unter der Telefonnummer 02644-9430, oder via E-Mail an pilinz@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell