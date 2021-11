Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht auf dem Parkdeck des Kaufland Konz

Konz (ots)

Am Freitag, 12.11.2021 kam es in der Zeit von 13:00 Uhr bis 13:15 Uhr auf dem zweiten Parkdeck des Kaufland in Konz zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Geschädigte stellte seinen silber-grauen PKW Ford Focus mit Trierer Zulassung zu o.g. Zeitpunkt auf dem Parkdeck ab und musste bei seiner Rückkehr eine großflächige Beschädigung im rückwärtigen Bereich der Beifahrerseite feststellen. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 750EUR.

Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Verkehrsunfall, ohne seine Daten zur Schadensregulierung zu hinterlassen.

Hinweise werden erbeten an die Polizei Saarburg, Tel: 06581-91550 oder an die Wache Konz, 06501-92680.

