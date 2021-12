Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Schule eingebrochen und hohen Sachschaden verursacht - Zeugen gesucht

Stuttgart-Weilimdorf

Unbekannte sind am vergangenen Wochenende (10.12. bis 13.12.2021) an der Engelbergstraße in eine Schule eingebrochen und haben einen hohen Sachschaden verursacht. Die Einbrecher beschädigten zwischen 13.00 Uhr und 07.45 Uhr offenbar ein Fenster und stiegen anschließend in das Schulgebäude ein, wo sie mehrere Schränke und Schreibtische aufbrachen und durchwühlten. Ob sie etwas stahlen ist derzeit noch nicht bekannt. Die Unbekannten zerstörten zudem mehrere Computer im Wert von etwa Zehntausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich an das Polizeirevier 8 unter der Telefonnummer +4971189903800 zu wenden.

