Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Einbruch in Einfamilienhaus

Geldern-Hartefeld (ots)

Durch Einschlagen eines Badezimmerfensters drangen unbekannte Täter am Freitag (11. Februar 2022) zwischen 18:20 und 19:05 Uhr in ein Wohnhaus am Schmetsweg ein. Sie durchwühlten mehrere Räume nach Diebesgut, bei Anzeigenaufnahme war die genaue Beute noch unklar. Zeugenhinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegen. (cs)

