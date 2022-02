Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Zeugen nach Auffahrunfall gesucht

Geldern (ots)

Am Donnerstag (10. Februar 2022) gegen 07:20 Uhr war die Fahrerin eines Mitsubishi Space Star auf dem Zubringer der Kölner Straße in Fahrtrichtung der Kreuzung Kölner Straße/ Baersdonker Straße unterwegs. Als sie sich für den Abbiegevorgang an der Kreuzung links einordnete, musste sie verkehrsbedingt bremsen. Ein nachfolgender Wagen fuhr daraufhin auf den Mitsubishi auf. Die Frau bog nach links ab und hielt am rechten Fahrbahnrand der Straße am Holländer See. Die Fahrerin des zweiten Wagens bog ebenfalls nach links ab, fuhr dann jedoch weiter, ohne anzuhalten. Bei dem Auto soll es sich um einen dunklen PKW, vermutlich ein BMW, gehandelt haben. Am Steuer saß eine Frau mit dunklen Haaren und Brille. Die Fahrerin des Mitsubishi konnte das Kennzeichenfragment GEL-D??? ablesen. Zeugen des Unfalls melden sich bitte bei der Polizei Geldern unter 02831 1250. (cs)

