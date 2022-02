Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Audi bei Unfallflucht beschädigt

Kleve (ots)

Auf der Graf-Johann-Straße kam es zwischen Sonntag (06.02.2022) und Mittwoch (09.02.2022) zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein geparkter Audi beschädigt wurde.

Der Halter des Audis hatte seinen Wagen am Sonntag gegen 15:00 Uhr ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkt. Am Mittwoch gegen 20:00 Uhr entdeckte er eine massive Beschädigung am hinteren rechten Radkasten. Der Verursacher hatte sich entfernt, ohne seiner Pflicht nachzukommen, den Unfall zu melden.

Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei Kleve unter 02821 5040 entgegen. (cp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell