POL-PDLD: Edenkoben - 21-Jähriger beleidigt Polizei

Landau (ots)

Scheinbar sind die Folgen einer Beleidigung einem 21 Jahre alten Mann völlig unbekannt. Gegen ihn wurde am frühen Sonntagmorgen nach einem Polizeieinsatz ein Strafverfahren eingeleitet, weil er zwei Polizistinnen und drei Polizisten mit derartigen Kraftausdrücken beleidigte, die bei Nennung dem Leser Schamesröte ins Gesicht treiben würden. Der Mann wurde - weil er 1,84 Promille Atemalkohol intus hatte - in polizeilichen Gewahrsam genommen. Neben einer empfindlichen Geldstrafe wird die Beleidigung auch eine Mitteilung an die Führerscheinstelle nach sich ziehen, die ihrerseits die charakterliche Geeignetheit für die Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr prüfen wird.

