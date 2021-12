Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruch in eine Firma für elektronische Bauteile

Bad Bergzabern (ots)

In der Nacht von Samstag (04.05.) auf Sonntag (05.05.) kam es in den frühen Morgenstunden zu einem Einbruch in die Firma K&B in der Kapeller Straße 29 in Bad Bergzabern. Scheinbar hatten der/die bislang unbekannte Täter im Rahmen der Tatbegehung versehentlich die Brandmeldeanlage ausgelöst, weshalb zeitnah Polizei und Feuerwehr vor Ort eintrafen. Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen wurde das Firmengelände u.a. mit Polizeihunden abgesucht. Der oder die Täter konnten jedoch nicht mehr angetroffen werden. Bei dem erlangten Diebesgut handelt es sich lediglich um eine geringe Menge Bargeld. Der entstandene Sachschaden hingegen beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Sollte jemand tatrelevante Feststellungen gemacht haben, so bittet die Polizei Bad Bergzabern um Verständigung unter der Telefonnummer 06343-93340.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell